Як пережити спеку – важливе питання для українців влітку. У цей час стовпчики термометрів підіймаються високо, і кожен бореться із задухою різними способами.

Британське видання The Telegraph проаналізувало з експертами способи боротьби зі спекою влітку і визначило, які з них ефективні, а які – не працюють.

Як пережити спеку влітку

Чи варто закривати вдома штори

Закриті вікна, дійсно, рятують від спеки влітку. Вони захищають кімнати від прямих сонячних променів і дозволяють зберегти прохолоду у будинку.

Водночас штори варто тримати вдома зачиненими протягом дня, відкрити їх можна лише з настанням вечора.

Чи потрібно ховатися від сонця

На думку фахівців, на сонці перебувати можна і навіть потрібно, щоб отримати запас вітаміну D, але не дуже довго. Це загрожує сонячним ударом.

Чи охолоджує гарячий чай

Згідно з інформацією, яку зібрало ЗМІ, споживання гарячих напоїв у спеку може допомогти охолодити організм, але не завжди.

Під час споживання чаю, кави у спеку активізується потовиділення. Піт поглинає тепло і випаровує його у повітря. Але це працює, якщо людина одягнена легко, відкриті величезні ділянки тіла – руки, ноги.

Якщо одягти щільні штани або сорочку, цей механізм не допоможе охолонути.

Чи можна пити холодний алкоголь

А ось алкоголь призводить до зневоднення, що не дуже добре у спекотний день. Це не врятує від спеки, а, навпаки, збільшить шанси перегрітися.

Споживання гострих страв або з величезною кількістю спецій

Відповідно до теорії, тіло людини, яка споживає гостру їжу, нагрівається і починає пітніти. З потом виходить тепло. Особливо ефективний перець чилі, який містить хімічну речовину під назвою капсаїцин.

Якщо холодна їжа допоможе охолодитися ненадовго, то гостра забезпечить триваліший ефект. Тому у спекотних країнах полюбляють каррі, а не морозиво.

Однак, щоб спосіб працював, потрібно пити багато рідини.

Холодний душ перед сном

Спосіб неефективний, оскільки призводить до різкого охолодження організму. Це допоможе протягом короткого часу, але організм доволі швидко нагріється.

Використання кондиціонерів

Зі спекою багато людей борються за допомогою кондиціонерів.

Однак їх потрібно правильно використовувати, щоб не застудитися.

Як правильно користуватися кондиціонером у спеку, читайте на нашому сайті.

Джерело: The Telegraph