Цими вихідними, 19 та 21 червня, у Чернігові вперше відкриють центр масової вакцинації населення.

Про це повідомили у Чернігівській обласній державній адміністрації. Він працюватиме у актовому залі Деснянської районної ради за адресою проспект Перемоги, 141.

Вакцинуватися проти коронавірусу зможуть всі охочі. Проте вони мають бути записані до листа очікування через додаток Дія або ж контакт-центр МОЗ.

Пункт вакцинації у Чернігові працюватиме з 9.00 до 15.00. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Нещодавно у МОЗ України повідомили, що у зв’язку зі святковими вихідними центри вакцинації від Covid-19 змінили графік роботи. Частина з них буде вакцинувати громадян у четвер і п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть в понеділок, 21 червня.

Вакцинуватися також можуть всі охочі з листка очікування. Поза чергою вакцинують літніх людей.

Джерело: Чернігівська ОДА