У людей, які перехворіли на коронавірус, підвищується ризик інсульту.

Про це під час круглого столу Проблеми і перспективи постковідної реабілітації в Україні від експертів-практиків 17 червня 2021 року розповів лікар-фізіотерапевт Вадим Керестей.

– Багато пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, мають гострі порушення мозкового кровообігу. У більшості пацієнтів були гіпоксичні явища або тромбоз, – зазначив Вадим Керестей.

За його словами, це значно підвищує ризик захворіти на інсульт.

Інсульт після коронавірусу

Про те, що збільшується ризик інсульту після перенесення коронавірусу, говорять не лише українські лікарі-практики, а й британські науковці.

Дослідники з Оксфордську університету опублікували дослідження, де доводять цю тезу. Також тим, хто перехворів, загрожують психічні розлади.

Детальніше про ускладення після коронавірусу читайте на нашому сайті.