Після тривалого перебування на карантині та самоізоляції постковідної реабілітації потребують не лише ті, хто перехворів на коронавірус, а й всі громадяни.

Це пов’язано з проведенням величезної кількості часу з гаджетами, заявила під час круглого столу Проблеми і перспективи постковідной реабілітації в Україні від експертів-практиків 17 червня 2021 року лікар-офтальмолог Олександра Зборовська.

– Під час перебування на самоізоляції збільшився час контакту з гаджетами, з моніторами. У всіх розвиваються астенопічні явища, тобто втома очей, – говорить Олександра Зборовська.

Також, посилаючись на дослідження китайських науковців, вона повідомила про збільшення кількості випадків короткозорості серед дітей.

Офтальмолог озвучила рекомендації.

– Має бути зорова гігієна і режим дозованого зорового навантаження. Потрібно менше часу проводити з гаджетами і моніторами, – доповнює вона.

Ускладнення після коронавірусу

Крім проблем з очима, після перенесення коронавірусу збільшується ризик інсульту.

Про це розповів розповів лікар-фізіотерапевт Вадим Керестей.

Детальніше про ускладнення після коронавірусу читайте на нашому сайті.