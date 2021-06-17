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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Постковідна реабілітація треба не лише тим, хто хворів – лікар назвала причину

Постковідна реабілітація треба не лише тим, хто хворів – лікар назвала причину

Після тривалого перебування на карантині та самоізоляції постковідної реабілітації потребують не лише ті, хто перехворів на коронавірус, а й всі громадяни.

Це пов’язано з проведенням величезної кількості часу з гаджетами, заявила під час круглого столу Проблеми і перспективи постковідной реабілітації в Україні від експертів-практиків 17 червня 2021 року лікар-офтальмолог Олександра Зборовська.

– Під час перебування на самоізоляції збільшився час контакту з гаджетами, з моніторами. У всіх розвиваються астенопічні явища, тобто втома очей, – говорить Олександра Зборовська.

Також, посилаючись на дослідження китайських науковців, вона повідомила про збільшення кількості випадків короткозорості серед дітей.

Офтальмолог озвучила рекомендації.

– Має бути зорова гігієна і режим дозованого зорового навантаження. Потрібно менше часу проводити з гаджетами і моніторами, – доповнює вона.

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Ускладнення після коронавірусу

Крім проблем з очима, після перенесення коронавірусу збільшується ризик інсульту.

Про це розповів розповів лікар-фізіотерапевт Вадим Керестей.

Детальніше про ускладнення після коронавірусу читайте на нашому сайті.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pexels

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