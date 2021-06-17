Що ефективніше – голодування або звичайна дієта – дослідження

Періодичне голодування не є ефективним способом схуднення. До такого однозначного висновку прийшли вчені-фізіологи Університету Бата з Великобританії в ході свого нового дослідження.

Відзначається, що за останні роки популярність дієти, яка передбачає голодування від одного до трьох днів на тиждень, зросла завдяки публікації знімків чудесних змін ваги людей, а також підтримки знаменитостей.

Але оскільки дані про ефективність голодування в порівнянні з більш традиційними дієтами вельми обмежені, вчені вирішили заповнити цю прогалину.

В результаті з’ясувалося, що учасники проекту втрачали менше ваги при голодуванні в порівнянні з тими, хто дотримувався традиційної дієти, навіть коли їх загальне споживання калорій було однаковим – в середньому 2 000 – 2 500 калорій в день.

– Результати нашого експерименту показують, що в голодуванні немає нічого особливого в порівнянні з більш традиційними, стандартними дієтами, яким люди можуть слідувати, – зазначив директор Центру харчування Університету Бата професор Джеймс Беттс.

За його словами, якщо людина дотримується голодної дієти, їй варто задуматися про те, що тривалі періоди голодування ускладнюють підтримку м’язової маси і рівня фізичної активності, які, як відомо, є дуже важливими факторами для довгострокового здоров’я.

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