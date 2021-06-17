Перший центр вакцинації у Чернігові: де та коли можна отримати щеплення

На вході до центру стоїть муніципальна варта, що розмежовує черги.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що на вихідних 19-20 червня Центр вакцинації не працюватиме через свято. Отримати щеплення можна 17-18 червня.

Змінився й алгоритм роботи центру вакцинації, що розташований у Міжнародному виставковому центрі. Потрібно попередньо записатися через сервіс helsi.me.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило графік роботи центрів вакцинації в Україні.

Джерело: Helsi