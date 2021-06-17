У центрі вакцинації, що розташований у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві, сьогодні утворилась велика черга з охочіх отримати щеплення від Covid-19. Тим, хто не записаний, радять не приходити поки що на вакцинацію.
– Біля МВЦ сформовано дві черги: за записом та “жива”. На жаль, жива черга сьогодні дуже велика, тож краще їхати лише тим, хто має запис через helsi.me на визначений час, – йдеться в повідомленні.
На вході до центру стоїть муніципальна варта, що розмежовує черги.
Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що на вихідних 19-20 червня Центр вакцинації не працюватиме через свято. Отримати щеплення можна 17-18 червня.
Змінився й алгоритм роботи центру вакцинації, що розташований у Міжнародному виставковому центрі. Потрібно попередньо записатися через сервіс helsi.me.
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило графік роботи центрів вакцинації в Україні.
Джерело: Helsi