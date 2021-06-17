За час пандемії в Україні зафіксовано в цілому 2 227 225 хворих на Covid-19. Загальна статистика за минулу добу поповнилася 1 188 паціентами, серед яких 62 дитини і шість медпрацівників. За останні 24 години госпиталізації потребували 601 осіб.
За весь пандемічний період кількість людей, що одужали після перенесеного Covid-19, склала 2 145 660, зокрема, за добу – 4 682 людини.
Летальні випадки від ускладнень Covid-19 досягли загального показника 51 902 осіб і 55 осіб протягом доби.
Українці зробили 10 603 856 ПЛР-тестувань, за добу – 27 036.
Поширення Covid-19 у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60), Запорізькій (58) та Полтавській (54) областях.
- Вінницька область – 43;
- Волинська область – 36;
- Дніпропетровська область – 78;
- Донецька область – 51;
- Житомирська область – 35;
- Закарпатська область – 26;
- Запорізька область – 58;
- Івано-Франківська область – 14;
- Київська область – 60;
- Кіровоградська область – 12;
- Луганська область – 21;
- Львівська область – 45;
- Миколаївська область – 43;
- Одеська область – 21;
- Полтавська область – 54;
- Рівненська область – 23;
- Сумська область – 46;
- Тернопільська область – 13;
- Харківська область – 96;
- Херсонська область – 37;
- Хмельницька область – 42;
- Черкаська область – 41;
- Чернівецька область – 23;
- Чернігівська область – 19.
Напередодні, 16 червня, показник захворюванності на Covid-19 тримався на рівні попереднього дня і склав 1 045 проти 1014 випадків, зафіксованих 15 червня.