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Вікторія Яснопольська |

Статистика Covid-19 в Україні – 17 червня: 1 188 випадків захворювання за добу

коронавірус

За час пандемії в Україні зафіксовано в цілому 2 227 225 хворих на Covid-19. Загальна статистика за минулу добу поповнилася 1 188 паціентами, серед яких 62 дитини і шість медпрацівників. За останні 24 години госпиталізації потребували ­­601 осіб.

За весь пандемічний період кількість людей, що одужали після перенесеного Covid-19, склала 2 145 660, зокрема, за добу – 4 682 людини.

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Летальні випадки від ускладнень Covid-19 досягли загального показника 51 902 осіб і 55 осіб протягом доби.

Українці зробили 10 603 856 ПЛР-тестувань, за добу – 27 036.

Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60),   Запорізькій (58) та Полтавській (54) областях.

  • Вінницька область – 43;
  • Волинська область – 36;
  • Дніпропетровська область – 78;
  • Донецька область – 51;
  • Житомирська область – 35;
  • Закарпатська область – 26;
  • Запорізька область – 58;
  • Івано-Франківська область – 14;
  • Київська область – 60;
  • Кіровоградська область – 12;
  • Луганська область – 21;
  • Львівська область – 45;
  • Миколаївська область – 43;
  • Одеська область – 21;
  • Полтавська область – 54;
  • Рівненська область – 23;
  • Сумська область – 46;
  • Тернопільська область – 13;
  • Харківська область – 96;
  • Херсонська область – 37;
  • Хмельницька область – 42;
  • Черкаська область – 41;
  • Чернівецька область – 23;
  • Чернігівська область – 19.

Напередодні, 16 червня, показник захворюванності на Covid-19 тримався на рівні попереднього дня і склав 1 045 проти 1014 випадків, зафіксованих 15 червня.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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