За час пандемії в Україні зафіксовано в цілому 2 227 225 хворих на Covid-19. Загальна статистика за минулу добу поповнилася 1 188 паціентами, серед яких 62 дитини і шість медпрацівників. За останні 24 години госпиталізації потребували ­­601 осіб.

За весь пандемічний період кількість людей, що одужали після перенесеного Covid-19, склала 2 145 660, зокрема, за добу – 4 682 людини.

Летальні випадки від ускладнень Covid-19 досягли загального показника 51 902 осіб і 55 осіб протягом доби.

Українці зробили 10 603 856 ПЛР-тестувань, за добу – 27 036.

Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60), Запорізькій (58) та Полтавській (54) областях.

Вінницька область – 43;

Волинська область – 36;

Дніпропетровська область – 78;

Донецька область – 51;

Житомирська область – 35;

Закарпатська область – 26;

Запорізька область – 58;

Івано-Франківська область – 14;

Київська область – 60;

Кіровоградська область – 12;

Луганська область – 21;

Львівська область – 45;

Миколаївська область – 43;

Одеська область – 21;

Полтавська область – 54;

Рівненська область – 23;

Сумська область – 46;

Тернопільська область – 13;

Харківська область – 96;

Херсонська область – 37;

Хмельницька область – 42;

Черкаська область – 41;

Чернівецька область – 23;

Чернігівська область – 19.

Напередодні, 16 червня, показник захворюванності на Covid-19 тримався на рівні попереднього дня і склав 1 045 проти 1014 випадків, зафіксованих 15 червня.