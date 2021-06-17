За минулу добу, 16 червня, в Україні вакцинували від Covid-19 76 538 людей, з них першу дозу отримали 50 818 осіб, а завершили імунізацію – 25 720.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Найбільшу кількість щеплень за добу провели у м. Києві – 10 973 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 233 941 щеплення.

З початку вакцинальної кампанії провели 1 907 685 щеплень. Вакциновано – 1 594 083 особи, з них отримали першу дозу – 1 594 081 людина, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 313 604 особи (із них дві людини отримали першу дозу за кордоном).

За даними МОЗ, 16 червня 2021 року здійснили на 13 947 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 702 205 людей.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 17 червня коронавірус підтвердили у 1 188 людей. Від ускладнень, які викликав вірус, померли 55 осіб. Водночас одужати вдалося 4 682 людям.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60), Запорізькій (58) та Полтавській (54) областях.

Детальніше про статистику коронавірусу в Україні за 17 червня в Україні читайте на Фактах ICTV.