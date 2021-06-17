МОЗ України повідомляє, що у зв’язку зі святковими вихідними центри вакцинації від Covid-19 змінили графік роботи. Частина з них буде вакцинувати громадян у четвер і п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть в понеділок, 21 червня.

У центрах вакцинують громадян, які записалися до листка очікування вакцинації проти Covid-19 в додатку або через сайт Дія, або через контакт-центр МОЗ.

У зазначені години роботи вакцинують тих, кого попередньо запросили на щеплення за телефоном або повідомленням. Вакцинуватися також можуть всі охочі з листка очікування. Поза чергою вакцинують літніх людей.

Точний розклад роботи Центрів вакцинації дивіться тут.