Хірургічна операція з приводу аортокоронарного шунтування на відкритому серці з використанням апарату штучного кровообігу стала першим такого роду оперативним втручанням для Полтавського обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру.

У операційного столу зібралася спільна бригада місцевих кардіохірургів і їхніх колег з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

– Зараз в Україні діють 49 кардіохірургічних центрів, 34 з яких вже виконують такого рівня операції, – зазначив директор Інституту Амосова Василь Лазоришинець.

Він особливо відзначив, що відтепер Полтавський кардіоваскулярний центр став повноправною хірургічної структурою, в ресурсах якої з’явилася можливість оперувати на європейському рівні.

Пацієнт, 70-річний житель Кременчука, відчуває себе добре і дихає самостійно.

Аортокоронарне шунтування показано при патології трьох і більше судин. Суть операції – вшивання вени, яку беруть з ноги, між аортою і коронарною артерією.

– В Україні є потреба в аортокоронарному шунтуванні. Адже зараз виконується 140 таких операцій на 1 000 000 населення, тоді, коли за кордоном такий показник становить 1300-1800 операцій, – зауважив глава Полтавської ОДА Олег Синегубов.

За його словами, полтавські хірурги якийсь час будуть практикуватися на базі Інституту Амосова, щоб за кілька років навчитися проводити такого рівня втручання самостійно.

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Джерело: Полтавська ОДА