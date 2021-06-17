Підтвердження того, що людина пройшла повний курс вакцинації проти Covid-19 або ж придбала імунітет після перенесеного коронавірусного захворювання, в Німеччині можна отримати у вигляді QR-коду на смартфоні.

Як повідомляє німецька преса, електронний Covid-сертифікат оформляють в аптеках або у сімейних лікарів. Правда, через брак повної бази даних про вакцинацію і хвороби, в повну силу ця програма запрацює з липня 2021 року.

– Щоб оформити Covid-сертифікат, необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу, та паперовий сертифікат про два щеплення від коронавірусу, – пояснила німецьким журналістам одна з працівниць аптеки.

Цікаво, що на подібний документ можуть розраховувати тільки ті, хто отримав щеплення однією з чотирьох вакцин, зареєстрованих в Євросоюзі: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Якщо ж мова йде не про щеплення, а про перенесену хворобу, в цьому випадку наявність імунітету проти Covid-19 має бути підтверджена відповідним тестом на антитіла.

Електронний Covid-сертифікат видається безкоштовно. Він дійсний протягом трьох місяців, якщо виданий на підставі ПЛР-тесту і протягом року, якщо аргументом для його отримання було щеплення.

З таким документом можна спокійно подорожувати країнами Євросоюзу і Шенгенської зони, де електронний Covid-сертифікат почали видавати з 14 червня.

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Джерело: DW