Чорне море у районі Одеси зацвіло, у воді фіксується токсична бактерія.

Зміни спровокували значні опади, повідомила еколог Галина Теренько на своїй сторінці у Facebook.

– Тепер і наше море зацвіло. Оливковий прилив – результат рясних опадів і, як наслідок, теригенного стоку і високої температури води (+19,0). Цього разу солонуватоводною ціанобактерією Aphanizomenon flos-aquae, – повідомила Галина Теренько.

За її словами, ця мікроводорость є носієм нейротоксинів.

Таке ж цвітіння екологи спостерігали у травні 2015 року.

Чи можна купатися в Одесі

На початку червня Одеський обласний центр МОЗ повідомив, що морська вода біля узбережжя міста придатна для купання.

Вона відповідає санітарним нормам.

Детальніше про те, чи можна купатися у морі біля Одеси, читайте на нашому сайті.

Джерело: Галина Теренько

Фото: Ivan Rusev