Правильної постковідної реабілітації потребують не лише люди, які перенесли коронавірус у важкій формі, а й ті, у кого була легка форма.

Про це під час круглого столу Проблеми і перспективи постковідної реабілітації в Україні від експертів-практиків розповів лікар-фізіотерапевт Вадим Керестей. За його словами, у 80% українців хвороба протікає у легкій формі.

– Їм теж потрібна постковідна реабілітація. У них може бути тахікардія, часто розвивається дихальна недостатність або залишкові явища у легенях. Вони мають знижену працездатність, а також дуже низьку толерантність організму до будь-якого фізичного навантаження, – говорить Вадим Керестей.

Водночас є важкохворі пацієнти, які перебували у реанімації.

– Важливим є етап, коли пацієнти переходять з реанімації до стаціонару. Доволі часто такі пацієнти мають суттєві рухові порушення. Вони не здатні ходити, у них високий ризик падіння. За допомогою методів фізичної терапії таких пацієнтів вчать заново дихати, рухатися, – додає він.

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано загалом 2 227 225 хворих на Covid-19.

За останню добу – 1 188 нових випадків.

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