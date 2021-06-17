За даними ВООЗ, у 2020 році від онкологічних захворювань померло 10 млн людей, з них в Україні — понад 77 тис. Одним з факторів ризику їхнього розвитку є куріння — на нього припадає 20% у статистиці смертності.

Як у боротьбі з поширенням онкологічних захворювань можуть допомогти електронні сигарети, експерти обговорили на форумі The Parliament Magazine. Вони вважають, що вейпінг може стати частиною плану боротьби з онкологією в ЄС.

На думку Клайві Бейтса, директора організації Counterfactual, що займається консалтинговою і адвокатською практикою, орієнтованою на прагматичний підхід до сталого розвитку та охорони громадського здоров’я, під час використання продуктів курцями держава отримає вигоду у вигляді поліпшення рівня громадського здоров’я.

Наприклад, завдяки переходу з сигарет на снюс (жувальний тютюн) у Швеції вдалося знизити рівень куріння до 5%. У той час як середній показник по ЄС становить 24%. Вибір конкретної альтернативи залежить від користувача, але експерт зазначив, що під час відмови від куріння електронні сигарети демонструють ефективність удвічі вищу в порівнянні з іншими методами (нікотинозамісна терапія, пластирі та жуйки).

Прогресивною країною з використання електронних сигарет як методу зниження ризиків для курців є Велика Британія. В основі державної політики там закладена концепція Harm Reduction (зменшення шкоди), мета якої — визначити фактори ризику для здоров’я та замінити їх альтернативами.

Наукові дослідження вказують на те, що під час використання електронних систем доставки нікотину (електронних сигарет та систем для електричного нагрівання тютюну) виділяється до 95% менше шкідливих речовин у порівнянні з димом сигарети.

– Зменшення шкоди — це можливість дати голос користувачам і це те, що може допомогти в боротьбі з онкологією, – зазначив директор Всесвітнього альянсу вейперів Майкл Ленді.

У регулюванні бездимних продуктів Велика Британія використовує пропорційний підхід: найменш шкідливі продукти обкладаються меншим податком і обмеженнями у порівнянні з традиційними сигаретами, і навпаки. Держава підтримує перехід на електронні системи навіть шляхом реклами в громадських місцях.

З 2017 року, в рамках національної щорічної кампанії Stoptober, що допомагає британцям кинути курити, електронні сигарети визнаються як засіб, що знижує ризики. І це дало результати: рівень куріння в країні скоротився до історичного мінімуму — 14,7%.

Майкл Ленді зазначив також, що найбільш високий рівень куріння спостерігається серед бідних верств населення. А регулювання альтернативних продуктів, яке прирівнює їх до сигарет, робить перші дорожчими за вартістю. Це створює складнощі для безлічі курців, які не можуть або не хочуть кидати споживання нікотину.

– Якщо ми піднімаємо вартість альтернативних продуктів, ми автоматично ставимо на них хрест,— заявив експерт. – З огляду на ці фактори, рекомендації ВООЗ повинні бути переглянуті.

На підтримку електронних сигарет як способу зменшення шкоди виступила Марія Спіракі, член Комітету Європарламенту з питань навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки продуктів харчування, а також Спеціального комітету по боротьбі з раком.

Експерт вважає, що повнолітні курці мають бути поінформовані про всі можливі та доступні методи зменшення шкоди.

– Ми маємо використовувати доступні нам інструменти — альтернативні продукти. А жорсткі податки — це не те, що нам допоможе. Однак, щоб попередити куріння електронних сигарет серед молоді, необхідно проводити інформаційні кампанії, — прокоментувала Марія Спіракі.

Куріння — фактор ризику розвитку онкологічних захворювань, і воно негативно відображається на громадському здоров’ї. Тому держави повинні аналізувати практики інших країн і вживати заходів, щоб скоротити масштаби всіма доступними методами. А пропорційне регулювання альтернативних продуктів, що мають наукове обґрунтування в зменшенні шкоди, — це можливість дати курцям вибір на користь зниження ризиків для здоров’я.