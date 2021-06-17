Сертифікат вакцинації від Covid-19 в Україні: як виглядає та як їх видають

Після запровадження міжнародних свідоцтв про вакцинацію в Україні серед сімейних лікарів та пацієнтів виникли деякі запитання щодо видачі та отримання цього документу.

Так, у соціальних мережах люди, які хотіли отримати свідоцтво, не могли цього зробити. За їх словами, деякі лікарі не знають, як заповнювати документ, а бланків з жовтим кольором немає.

Як в Україні видають свідоцтва про вакцинацію від Covid-19 / 2 фотографии

У коментарі Фактам ICTV прес-служба Міністерства охорони здоров’я повідомила, що ніяких проблем з бланками для оформлень міжнародного свідоцтва про вакцинацію немає.

– Папір для друку свідоцтва необов’язково має бути жовтим. Його можна отримати лише у свого сімейного лікаря. На свідоцтві обов’язково має бути печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря. Всі вимоги щодо чинності цього документа вказані на його звороті, – зазначили у МОЗ.

За словами лікаря-педіатра Вікторії Кліщ, яка вже працювала з видачею свідоцтв про вакцинацію, сама система Helsi, у якій знаходиться кабінет пацієнта з даними пацієнта працює швидко.

– З цього кабінету пацієнта лікар може одразу завантажити свідоцтво, де з’являється інформація англійською та української мовами про вакцинацію пацієнта. Після чого. ми його друкуємо, ставимо підпис та печатку медичного закладу та віддаємо пацієнту, – розповіла Кліщ.

Вона стверджує, що за бажанням людини, вони можуть видрукувати свідоцтво на білому чи на жовтому папері, але чіткої вказівки від МОЗ, що установа має закуповувати саме жовтий папір не було.

Також ці сертифікати не мають QR-коду, тобто не відомо, наскільки вони мають юридичну силу під час перетину кордону.

– Ми чекаємо 1 липня, бо нам обіцяють з цього часу запровадити певний стандарт цього паспорта вакцинації, – додала лікар.

Спеціаліст підкреслила, що деякі люди приходили до сімейних лікарів за сертифікатом навіть коли повністю не завершили вакцинацію. Проте цей документ не дійний, якщо людина не завершила вакцинацію.

16 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сімейним лікарям можуть дозволити видавати довідки про проведення повної вакцинації від коронавірусу. Зокрема йдеться про документ після повної імунізації, введення двох доз вакцини від вірусу.