Ризик інсульту та функціональних ускладнень під час регулярного споживання червоного м’яса та інших продуктів тваринного походження збільшується.

Про це повідомили науковці Клівлендської клініки, які протягом 10 років вивчали зв’язок мікробіоти кишківника та серцево-судинних захворювань.

Вони визначили конкретні біомаркери, які можуть вказувати на ризики і тяжкість розвитку інсульту, а також нові терапевтичні цілі, щоб запобігти захворюванню та його наслідкам.

Спеціалісти довели, що рівень триметиламіну-N-оксиду (ТМАО), що утворюється в кишківнику під час перетравлювання продуктів тваринного походження, може прогнозувати майбутній ризик серцевого нападу та інсульту. Також кишкові бактерії можуть впливати на тяжкість інсульту і постінсультні порушення.

За словами дослідників, у людей з підвищеним ТМАО (показник оцінювали до серцево-судинної події) було більше пошкодження головного мозку, а також моторні і когнітивні порушення після інсульту. Водночас зміна дієти, тобто вживання меншої кількості червоного м’яса та яєць, позитивно позначилася на тяжкості інсульту.

– Відомо, що багата червоним м’ясом західна дієта підвищує рівні ТМАО, а перехід на рослинні джерела білка допомагає його знизити, — зазначив співавтор роботи Вейфей Чжу.

Також науковці стверджують, що фермент CutC відіграє ключову роль для виробництва ТМАО. Під час експериментів на лабораторних мишах з’ясувалося, що блокування кодуючого CutC гена вже показало значний ефект для зниження тяжкості інсульту. Цей фермент може стати елементом для запобігання інсульту.

Нині спеціалісти вивчають цей варіант лікування, а також користь від корекції раціону для зниження рівня ТМАО з метою профілактики інсульту.

Нещодавно вчені з Американської кардіологічної асоціації провели дослідження і дійшли висновку, що чоловіки, які вживають червоне м’ясо та шинку й бекон, частіше помирають від серцевої недостатності.

Джерело: Newsroom