Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 17 червня 2021

Станом на 17 червня у світі підтвердили 177,9 млн випадків Covid-19. Водночас в Україні кількість виявлених випадків за добу залишається стабільною, але країна посідає третє місце за кількістю смертей від вірусу у Європі.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 17 червня зафіксували 1 188 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужати вдалося 4 682 людям, водночас померли – 55 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60), Запорізькій (58) та Полтавській (54) областях.

Україна залишається у зеленій зоні епідемічної небезпеки.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували у Бразилії (85 тис.), Індії (67 тис.), Колумбії (27 тис.), Аргентині (25 тис.) та США (14 тис.).

У Європі за попередню добу найбільше випадків виявили у Росії – понад 13 тис., Велика Британія – 9 тис. та Іспанія – 3,8 тис. Україна – восьма.

Зелений грибок в Індії та новий штам Lambda: Covid-новини 17 червня / 2 фотографии

Загалом у світі від коронавірусу померли 3,8 млн людей, а за добу – понад 9 тис. Водночас одужали – понад 162 млн пацієнтів.

В Індії у людини, яка одужала від коронавірусу, зафіксували інфікування аспергільозом (зеленим грибком).

За даними ВООЗ, новий штам Covid-19, який отримав назву Lambda, зареєстрували вже на територіях майже 30 країн світу, але переважно – в Південній Америці.

В Індонезії зафіксували найбільший показник захворюваності на Covid-19 з січня – 12 624 нових випадків. Понад 350 індонезійських лікарів та медичних працівників захворіли на Covid-19, попри те, що вони були щеплені вакциною від компанії Sinovac.

Препарат німецької компанії CureVac під час другого випробування виявився малоефективним – 47%. У компанії наголосили про важливість розробки вакцин від Covid-19 другого покоління, адже кількість штамів коронавірусу зростає.