В Індії у людини, яка одужала від коронавірусу, зафіксували інфікування аспергільозом (зеленим грибком, зеленою цвіллю).

Випадок виявили в Індорі (штат Мадхья-Прадеш). 34-річного чоловіка госпіталізували до лікарні в Мумбаї.

– У нього було 90% легеневої інфекції. Під час діагностики у його легенях виявили зелений грибок, який відрізняється від мукормікозу або чорного грибка, – відзначили представники місцевих органів охорони здоров’я.

За їхніми даними, це, можливо, перший випадок захворювання на аспергільоз у країні.

У чоловіка спостерігалися кровотеча з носа, підвищення температури, слабкість і втрата ваги.

Аспергільоз – захворювання, яке провокують гриби роду Aspergillus. Люди щодня вдихають його спори, однак проблеми зі здоров’ям він может викликати після захворювання, як коронавірус, або на тлі імуносупресивної терапії.

Чорний грибок в Індії

В Індії поширюється чорний грибок або мукормікоз.

У країні виявили вже понад 30 тис. випадків хвороби, понад 2 тис. померли.

Детальніше про чорний грибок (мукормікоз) читайте на нашому сайті.

Джерело: Hindustan Times