В Індії у людини, яка одужала від коронавірусу, зафіксували інфікування аспергільозом (зеленим грибком, зеленою цвіллю).
Випадок виявили в Індорі (штат Мадхья-Прадеш). 34-річного чоловіка госпіталізували до лікарні в Мумбаї.
– У нього було 90% легеневої інфекції. Під час діагностики у його легенях виявили зелений грибок, який відрізняється від мукормікозу або чорного грибка, – відзначили представники місцевих органів охорони здоров’я.
За їхніми даними, це, можливо, перший випадок захворювання на аспергільоз у країні.
У чоловіка спостерігалися кровотеча з носа, підвищення температури, слабкість і втрата ваги.
Аспергільоз – захворювання, яке провокують гриби роду Aspergillus. Люди щодня вдихають його спори, однак проблеми зі здоров’ям він может викликати після захворювання, як коронавірус, або на тлі імуносупресивної терапії.
Чорний грибок в Індії
В Індії поширюється чорний грибок або мукормікоз.
У країні виявили вже понад 30 тис. випадків хвороби, понад 2 тис. померли.
Детальніше про чорний грибок (мукормікоз) читайте на нашому сайті.
Джерело: Hindustan Times