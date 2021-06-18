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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Чому для в’їзду в ЄС вакцинованим українцям знадобиться ПЛР-тест

тестування на коронавірус

Станом на 18 червня Європейська агенція лікарських засобів (EMA) схвалила для екстреного використання лише одну вакцину, яку використовує Україна – Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

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Водночас агенція не зареєструвала вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield та AstraZeneca-SKBio, а також китайську вакцину Coronavac. Саме цими препаратами вакцинують в Україні.

Це означає, що українцям, які отримали щеплення цими препаратами, доведеться робити ПЛР-тест для в’їзду в ЄС, коли запустять Covid-паспорти.

Поки що повна вакцинація буде підставою для в’їзду тільки для тих, кого вакцинували препаратом від Pfizer. Або ж коли Європейська агенція лікарських засобів схвалить інші препарати.

Covid-паспорти в Україні

Україна запровадить цифрові Covid-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі ж документи будуть введені в дію в Європейському Союзі. Вони будуть подібні до європейських і міститимуть інформацію, як про отримання вакцини, так і про негативні ПЛР-тести і факт одужання від Covid-19.

Детальніше про Covid-сертифікати в Україні – читайте у матеріалі.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Dreamstime

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