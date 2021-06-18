Вакцини проти коронавірусу не впливають на чоловіче здоров’я і не знижують число сперматозоїдів і якість сперми у чоловіків.

Науковці з Університету Майамі (США) вивчили це питання і дійшли висновку, що після уколу навіть збільшилася кількість виробленої сперми.

Вони вивчили показники 45 чоловіків віком від 18 до 50 років, всі вони не хворіли на коронавірус і були вакциновані двома дозами мРНК-вакцини.

– Кількість сперматозоїдів збільшилася з 26 млн клітин на мілілітр рідини до 30 м/мл, тобто на 15%. Водночас середнє число сперматозоїдів збільшилося з 36 м/мл до 44 м/мл, що на 22% більше, – йдеться у результатах дослідження.

Так, за даними дослідників, вони не виявили жодного зв’язку між речовинами від Pfizer-BioNTech або Moderna з такою реакцією організму.

Як відзначають дослідники, ці результати спростовують неправдиві заяви про те, що вакцини проти коронавірусу впливають на фертильність.

Вакцинація проти коронавірусу

Зі старту вакцинації у світі у мережі почала поширюватися неперевірена інформація про імунізацію.

Фахівці пов’язують це з боротьбою між розробниками речовин і закликають довіряти лише офіційним джерелам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Daily Mail, JAMA