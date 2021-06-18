Кожен день ситуація з коронавірусом у столиці стає кращою. Завдяки вакцинації, яку проводять у Міжнародному виставкому центрі, кількість хворих на Covid-19 стрімко зменшується.

Проте фахівці не виключають, що в Україні може бути ще одна хвиля коронавірусу. Про це заявила керівник столичного Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

На її думку, хвороба пішла на спад, проте посадовець не виключає того, що в Україні може бути ще один спалах Covid-недуги.

– Я думаю, що буде зростання захворюваності. Ми не впливаємо на пересування туристів, як і на бажання людей відпочити в різних країнах. Ймовірно, це матиме певні наслідки. Наше завдання – дотримуватися одного єдиного алгоритму, який працює в усіх країнах, – зазначила керівник київського Департаменту охорони здоров’я.

Гінзбург наголосила, що вакцинація, фізична дистанція, носіння масок, миття рук та дотримання карантинних обмежень допоможуть стримати поширення коронавірусу.

На її думку, якщо є можливість не відвідувати місця масового скупчення людей, то варто уникати таких заходів.

Станом на 18 червня, Київ залишається лідером в Україні за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу у столиці зафіксували 207 нових Covid-випадків, водночас три людини не змогли впоратися з ускладненнями захворювання.

Фото: КМДА