Статистика захворюваності на Covid-19 в Україні – 18 червня

За час пандемії в Україні зафіксовано в цілому 2 228 192 хворих на Covid-19. Загальна статистика за минулу добу поповнилася 967 паціентами, серед яких 32 дитини і шість медпрацівників. За останні 24 години госпиталізація знадобилась 585 особам.
За весь пандемічний період кількість людей, що одужали після перенесеного Covid-19, становить 2 147 972, зокрема за добу – 2 312 осіб.
Летальність від ускладнень Covid-19 досягла загального показника – 51 952, за останню добу померли 50 осіб.
Українці зробили 10 629 744 ПЛР-тестувань, за добу – 25 888.
Поширення Covid-19 у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (60), Київській (54), Дніпропетровській (50) та Черкаській областях (46).
- Вінницька область – 7;
- Волинська область – 16;
- Дніпропетровська область – 50;
- Донецька область – 61;
- Житомирська область – 27;
- Закарпатська область – 9;
- Запорізька область – 43;
- Івано-Франківська область – 6;
- Київська область – 54;
- Кіровоградська область – 10;
- Луганська область – 14;
- Львівська область – 38;
- Миколаївська область – 38;
- Одеська область – 42;
- Полтавська область – 30;
- Рівненська область – 41;
- Сумська область – 38;
- Тернопільська область – 14;
- Харківська область – 68;
- Херсонська область – 23;
- Хмельницька область – 35;
- Черкаська область – 46;
- Чернівецька область – 28;
- Чернігівська область – 22.
Вчора, 17 червня, кількість тих, хто захворів на Covid-19, склала 1 118 людей.