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Вікторія Яснопольська |

Covid-19 в Україні – статистика 18 червня: 967 випадків захворювання за добу

тернополь

За час пандемії в Україні зафіксовано в цілому 2 228 192 хворих на Covid-19. Загальна статистика за минулу добу поповнилася 967 паціентами, серед яких 32 дитини і шість медпрацівників. За останні 24 години госпиталізація знадобилась ­­585 особам.

За весь пандемічний період кількість людей, що одужали після перенесеного Covid-19, становить 2 147 972, зокрема за добу – 2 312 осіб.

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Летальність від ускладнень Covid-19 досягла загального показника – 51 952, за останню добу померли 50 осіб.

Українці зробили 10 629 744 ПЛР-тестувань, за добу – 25 888.

Статистика захворюваності на Covid-19 в Україні – 18 червня

Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (60), Київській (54), Дніпропетровській (50) та Черкаській областях (46).

  • Вінницька область – 7;
  • Волинська область – 16;
  • Дніпропетровська область – 50;
  • Донецька область – 61;
  • Житомирська область – 27;
  • Закарпатська область – 9;
  • Запорізька область – 43;
  • Івано-Франківська область – 6;
  • Київська область – 54;
  • Кіровоградська область – 10;
  • Луганська область – 14;
  • Львівська область – 38;
  • Миколаївська область – 38;
  • Одеська область – 42;
  • Полтавська область – 30;
  • Рівненська область – 41;
  • Сумська область – 38;
  • Тернопільська область – 14;
  • Харківська область – 68;
  • Херсонська область – 23;
  • Хмельницька область – 35;
  • Черкаська область – 46;
  • Чернівецька область – 28;
  • Чернігівська область – 22.

Вчора, 17 червня, кількість тих, хто захворів на Covid-19, склала 1 118 людей.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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