Статистика захворюваності на Covid-19 в Україні – 18 червня

За час пандемії в Україні зафіксовано в цілому 2 228 192 хворих на Covid-19. Загальна статистика за минулу добу поповнилася 967 паціентами, серед яких 32 дитини і шість медпрацівників. За останні 24 години госпиталізація знадобилась ­­585 особам.

За весь пандемічний період кількість людей, що одужали після перенесеного Covid-19, становить 2 147 972, зокрема за добу – 2 312 осіб.

Летальність від ускладнень Covid-19 досягла загального показника – 51 952, за останню добу померли 50 осіб.

Українці зробили 10 629 744 ПЛР-тестувань, за добу – 25 888.

Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (60), Київській (54), Дніпропетровській (50) та Черкаській областях (46).

Вінницька область – 7;

Волинська область – 16;

Дніпропетровська область – 50;

Донецька область – 61;

Житомирська область – 27;

Закарпатська область – 9;

Запорізька область – 43;

Івано-Франківська область – 6;

Київська область – 54;

Кіровоградська область – 10;

Луганська область – 14;

Львівська область – 38;

Миколаївська область – 38;

Одеська область – 42;

Полтавська область – 30;

Рівненська область – 41;

Сумська область – 38;

Тернопільська область – 14;

Харківська область – 68;

Херсонська область – 23;

Хмельницька область – 35;

Черкаська область – 46;

Чернівецька область – 28;

Чернігівська область – 22.

Вчора, 17 червня, кількість тих, хто захворів на Covid-19, склала 1 118 людей.