У найближчих планах Міністерства охорони здоров’я України – до кінця червня закупити 38 млн доз вакцин проти Covid–19 на загальну суму 10,5 млрд грн. В той час, як на ці потреби вже пішло майже 8 млрд грн.

-Закладена в бюджеті середня вартість вакцини з усіма витратними матеріалами – майже 276 грн, – голова повідомив Рахункової палати України Валерій Пацкан.

За його словами, витрачені 8 млрд грн пішли на закупівлю шприців (41 млн грн), закупівлю розчинів (3,9 млн грн), контейнерів для збору медичних відходів (18 млн грн).

Про закупівлю яких саме Covid–вакцин йдеться наразі не повідомляється.

Інформація в тему: як в Україні видають свідоцтва про вакцинацію проти Covid-19.

Джерело: Рахункова палата України