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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

До кінця червня МОЗ планує витратити на Covid-вакцини понад 10 млрд гривень

вакцины

У найближчих планах Міністерства охорони здоров’я України – до кінця червня закупити 38 млн доз вакцин проти Covid19 на загальну суму 10,5 млрд грн. В той час, як на ці потреби вже пішло майже 8 млрд грн.

-Закладена в бюджеті середня вартість вакцини з усіма витратними матеріалами – майже 276 грн, – голова повідомив Рахункової палати України Валерій Пацкан.

За його словами, витрачені 8 млрд грн пішли на закупівлю шприців (41 млн грн), закупівлю розчинів (3,9 млн грн), контейнерів для збору медичних відходів (18 млн грн).

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Про закупівлю яких саме Covidвакцин йдеться наразі не повідомляється.

Інформація в тему: як в Україні видають свідоцтва про вакцинацію проти Covid-19.

Джерело: Рахункова палата України

Фото: Depositphotos

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