У Литві щеплення проти коронавірусу хочуть робити на пляжах.

Про це розповіла радник очільника МОЗ Литви Юстина Алексайте.

– Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої та Паланзі, – сказала Юстина Алексайте.

За її словами, імунізацію у країні потрібно зробити доступнішою для місцевих мешканців.

Також у країні треба збільшувати кількість пунктів щеплення.

Вакцинація у світі

У світі триває вакцинація населення проти коронавірусу. Активно цей процес проходить в Ізраїлі, США, Китаї, Великій Британії.

Однак не всі країни можуть похизуватися такими ж результатами. В Україні темпи імунізації незадовільні.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на нашому сайті.

Джерело: Delfi