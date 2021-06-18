У Литві щеплення проти коронавірусу хочуть робити на пляжах.
Про це розповіла радник очільника МОЗ Литви Юстина Алексайте.
– Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої та Паланзі, – сказала Юстина Алексайте.
За її словами, імунізацію у країні потрібно зробити доступнішою для місцевих мешканців.
Також у країні треба збільшувати кількість пунктів щеплення.
Вакцинація у світі
У світі триває вакцинація населення проти коронавірусу. Активно цей процес проходить в Ізраїлі, США, Китаї, Великій Британії.
Однак не всі країни можуть похизуватися такими ж результатами. В Україні темпи імунізації незадовільні.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на нашому сайті.
Джерело: Delfi