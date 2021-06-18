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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Екстремальні способи: у Литві планують вакцинувати людей на пляжах

Коронавірус, вакцинація в Україні

У Литві щеплення проти коронавірусу хочуть робити на пляжах.

Про це розповіла радник очільника МОЗ Литви Юстина Алексайте.

– Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої та Паланзі, – сказала Юстина Алексайте.

За її словами, імунізацію у країні потрібно зробити доступнішою для місцевих мешканців.

Також у країні треба збільшувати кількість пунктів щеплення.

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Вакцинація у світі

У світі триває вакцинація населення проти коронавірусу. Активно цей процес проходить в Ізраїлі, США, Китаї, Великій Британії.

Однак не всі країни можуть похизуватися такими ж результатами. В Україні темпи імунізації незадовільні.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на нашому сайті.

Джерело: Delfi

Фото: Depositphotos

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