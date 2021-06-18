Україна нещодавно перейшла в зелену зону, оскільки тут, як і в більшості країн Європи, захворюваність на Covid-19 пішла на спад.

Але пандемія ще не закінчилася, тож розслаблятися рано.

Є країни, в яких захворюваність знову починає зростати: Велика Британія, Португалія, Росія.

У Великій Британії навіть послаблення карантинних заходів відклали до 19 липня через проникнення в країну індійського штаму Дельта.

Саме цей штам хазяйнує і в сусідній Росії. За останню добу там зафіксовано зростання захворюваності Covid-19 на 46%. В одній тільки Москві зафіксовано 9 056 випадків – це абсолютний рекорд з початку пандемії. Тут і в інших регіонах уже вводять жорсткі карантинні обмеження.

Пік захворюваності на Covid-19 в червні деякі науковці пов’язують із проникненням на територію Росії індійського штаму коронавірусу.

За відомостями консорціуму з секвенування геномів SARS-CoV-2, варіант Дельта (індійський штам) охоплював трохи більше половини (52%) усіх зразків, отриманих вченими в травні, і понад 90% – в червні.

Чим небезпечний штам Дельта?

Тим самим, що й із Британії: швидка поширюваність, висока заразність, важкий перебіг хвороби, вміння обходити імунні бар’єри.

Це найголовніші відмінні особливості штаму Дельта.

З огляду на літню міграцію населення до російських родичів і на заробітки, ми можемо отримати індійський штам Дельта вже в доступному для огляду майбутньому: восени або навіть раніше.

– Зараз триває активна міграція. Причому, люди подорожують не просто з країни в країну, а одразу через кілька, – каже лікар-епідеміолог Людмила Мухарська. – Це можуть бути і країни, в яких зараз відбувається зростання захворюваності. Ми на сьогодні зняли практично всі обмеження, а отже, ризик проникнення до нас індійського штаму або будь-якого іншого дуже великий. І потрапляючи в середу незахищених людей, він безсумнівно викличе сплеск захворюваності.

Тому, рекомендує епідеміолог, потрібно прискорити темпи вакцинації й обережніше ставитися до переїздів.

Українські вчені занепокоєні такою ситуацією і радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється цей штам.

Такі висновки та рекомендації дала робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. Їх розміщено на сайті Національної академії наук України (НАНУ).

Науковці звертають увагу, що індійський штам у 1,6 раза заразніший, ніж британський, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації і в 1,45 раза частіше – до реанімації. До того ж помічено, що він вражає молодшу частину суспільства.

У НАНУ вважають, що доцільно встановити додатковий контроль і обмежити міграцію між Україною та країнами, де стрімко збільшується кількість випадків Covid-19, викликаних індійським штамом Дельта.

А тим часом, постановою уряду України №611 від 16 червня було скасовано заборону на в’їзд в Україну з території Індії, яка діяла більше місяця через рекордні показники поширення коронавірусу в цій країні.