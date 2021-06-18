Коронавірус (COVID 19) у Києві на 17 червня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Київ станом на ранок п’ятниці, 18 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.
За добу в українській столиці Covid-19 було діагностовано у 207 мешканців, а три людини не змогли впоратися з ускладненнями хвороби й померли.
За весь час пандемії Covid-19 в місті зареєстрували 211 895 випадків Covid-19, а померли від цього захворювання 5168 киян.
Водночас повністю одужати вдалося вже 202 267 жителей, а за добу цей показник досяг позначки в 244 пацієнта.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
-
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.