Коронавірус (COVID 19) у Києві на 17 червня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Київ станом на ранок п’ятниці, 18 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

За добу в українській столиці Covid-19 було діагностовано у 207 мешканців, а три людини не змогли впоратися з ускладненнями хвороби й померли.

За весь час пандемії Covid-19 в місті зареєстрували 211 895 випадків Covid-19, а померли від цього захворювання 5168 киян.

Водночас повністю одужати вдалося вже 202 267 жителей, а за добу цей показник досяг позначки в 244 пацієнта.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: