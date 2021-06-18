Президент України Володимир Зеленський привітав українських медиків з прийдешнім професійним святом, яке святкуватимуть 20 червня 2021 року.

Його виступ транслювався в ефірі одного з українських телеканалів.

– З почуттям подяки я вітаю з прийдешнім професійним святом всіх українських медиків. Це 700 тис. лицарів у білих обладунках, які щодня, щогодини, щомиті самовіддано б’ються за здоров’я, за життя громадян України, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, у країні треба більше уваги приділяти медичній сфері та її працівникам.

– Ми маємо зробити все, щоб у нас був не день, а рік медичного працівника. І не один, а кожен рік. І всі наступні, коли Україна компенсує брак належної уваги до медицини протягом багатьох років, – додав президент.

День медика в Україні

Це професійне свято було затверджено указом президента України №281/94 від 3 червня 1994 року.

Цього дня заведено вітати всіх працівників медичної галузі.

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