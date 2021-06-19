У п’ятницю, 18 червня, на території Київської лікарні №4 було відкрито меморіал медикам, які загинули під час пандемії Covid-19.

На церемонії був присутній міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, а також народні депутати від партії Слуга народу.

– За останні півтора року наша країна веде війну на двох фронтах. На Сході наші воїни захищають країну від агресора, а медики по всій Україні протистоять не менш загрозливому ворогу, – заявив нардеп Михайло Радуцький.

За його словами, українські медпрацівники показали себе справжніми героями, надаючи допомогу пацієнтам вже в той момент, коли ще нічого не було відомо ані про методики лікування, ані про наслідки коронавірусу.

Радуцький нагадав, що з початку пандемії в Україні вже померло майже 900 медпрацівників. На символічній Свічці життя і на меморіальній стіні пам’яті Матове скло, що розташована поруч, нанесено прізвища 170 з них.

Він зазначив, що сподівається на появу медиків-героїв, але їхні прізвища не доведеться карбувати на цій стелі.

На території Київської лікарні №4 відкрили меморіал загиблим від Covid-19 медикам / 5 фотографий

Нової хвилі коронавірусу не буде

Як заявив цього тижня Віктор Ляшко, МОЗ не очікує нового сплеску захворюваності на коронавірус восени.

При цьому він підкреслив, що система охорони здоров’я повинна бути готова до будь-якого розвитку ситуації.

За словами Ляшка, щоб завадити зростанню числа заражень, що прогнозується восени-взимку, необхідно вакцинувати якомога більше людей.

Джерело: прес-служба Михайла Радуцького

Фото: прес-служба Михайла Радуцького