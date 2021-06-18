19 червня запрацює Центр вакцинації населення від Covid-19 в Ужгороді. Повідомляється, що пріоритетне право щепитися матимуть ті, хто попередньо записався через портал Дія.

Працюватиме центр вакцинації по суботах та неділях із 9:00 до 17:00 за адресою Студентська набережна, 8.

Щеплення буде проводитися вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech силами трьох мобільних медичних бригад.

Із собою обов’язково треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

Інформація в тему: як в Україні видають свідоцтва про вакцинацію.

Джерело: Ужгородська міська рада