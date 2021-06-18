У Харкові продовжує збільшувати кількість госпіталізованих людей з отруєнням після споживання їжі у закладах громадського харчування. Так, до лікарень потрапили 57 людей, із них 16 дітей.

Як повідомили у прес-службі Харківського обласного центру контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України, 55 хворих госпіталізовано, двоє лікуються амбулаторно.

Люди з отруєнням перебувають у двох міських лікарнях Харкова та Краснокутській ЦРЛ.

Заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан під час брифінгу зазначила, що у відділенні міської клінічної лікарні №31, куди госпіталізують інфекційних хворих під час пандемії, зайняті всі ліжка, тому частину хворих перевели до Валківської ЦРЛ.

– Не вистачає місць. Там 30 ліжок. Уже чотирьох осіб повезли до Валківської центральної районної лікарні, в них там є окреме інфекційне відділення. Ми з областю коригуємо дії швидкої допомоги та надаємо допомогу тим, хто її потребує, – зазначила вона.

Усі пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз – гастроентероколіт, середнього ступеню важкості. Заступниця додала, що з отруєнням госпіталізовані діти від 4 до 17 років.

Нині поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей в закладах харчування у Шевченківському районі Харкова.

17 червні у Харкові зафіксували спалах кишкової інфекції. До лікарень потрапили 25 людей. Для того, щоб локалізувати спалах отруєння, у місті організували та вже проводять епідеміологічне розслідування.

Джерело: Харківський обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ