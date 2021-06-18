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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Новий рекорд: скільки українців вакцинувалось від Covid-19 за добу

вакцинація у києві

Новий рекорд щеплених в Україні!
За добу  17 червня 2021 року в Україні 81 713 людей щеплено проти Covid-19. Першу дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані – 23 743 людини.

Протягом доби працювали:
618 мобільних бригад,
964 пункти щеплення.

До листа очікування вакцинації від Covid-19 на 17 червня 2021 року записались 707 599 людей.

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Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 989 398 щеплень.

Через святкові вихідні в Україні роботу центрів вакцинації проти Covid-19 було перенесено з 19-20 червня на 16-17 червня. Центр вакцинації, розташований у Міжнародному виставковому центрі в Києвы, змінив алгоритм роботи.

Джерело: МОЗ

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