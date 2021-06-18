Отруєння у Харкові: кількість постраждалих зросла до 45

У Харкові вже 34 людини постраждали внаслідок отруєння їжею у двох місцевих ресторанах.

Про це повідомив у соцмережі директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

За його словами, нині 22 дорослих та 12 дітей знаходяться у стані середньої тяжкості.

– Хтось ще досі в лікарні, а когось прокапали і відпустили додому, – уточнив він стан постраждалих.

Сидоренко сказав, що ці ресторани не працюють з середини дня 17 червня – там провели дезінфекцію та відібрали зразки всіх продуктів.

Більш того, Держпродспоживслужба вимагає закрити заклади до кінця розслідування. Якщо відмовляться, це зроблять примусово.

Фахівці побоюються, що кількість людей, які отруїлися, може збільшуватися.

Водночас, за даними ДСНС, у Харкові з підозрою на харчове отруєння до лікарень потрапили 45 людей, з яких 17 – діти.

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Про масове отруєння в Харкові стало відомо напередодні. 17 червня до лікарень госпіталізували 25 людей – 19 дорослих та шестеро дітей, які могли отруїтися їжею в двох закладах громадського харчування.

Попередній діагноз – гастроентероколіт, середнього ступеню тяжкості. Проводиться епідеміологічне розслідування.