Панічна атака: симптоми і коли звертатися до лікаря

Час від часу кожна людина зазнає панічних атак. Вони виникають через стресові ситуації та проблеми у повсякденному житті. У МОЗ розповіли, що таке панічна атака, які симптоми та коли варто звертатися до лікаря.

Що таке панічна атака

– Панічна атака – це раптовий епізод страху без реальної небезпеки чи видимої причини, що зумовлює важкі фізичні реакції.

За інформацією МОЗ, у такий момент пригнічується логічне мислення.

Симптоми панічної атаки

пришвидшення серцебиття;

ускладнення дихання;

підвищена пітливість;

запаморочення у голові;

оніміння рук чи ніг;

нудота;

біль у грудях;

тремтіння;

озноб;

приливи;

сухість у роті;

шум у вухах;

поколювання у кінцівках;

бажання сходити до туалету.

Як відбувається панічна атака

Людина починає панікувати під впливом уявної небезпеки. Напад триває від 5 до 30 хвилин, зазначають у відомстві.

– Панічні атаки виглядають небезпечними, однак фізичної шкоди не завдають. Багато людей вважають, що вони можуть знепритомніти, але це малоймовірно. Фізіологічна система, що спричиняє панічну атаку, протилежна тій, що спричиняє непритомність, – коментують фахівці МОЗ.

Як боротися з панічними атаками

За інформацією МОЗ, після першої панічної атаки варто звернутися до фахівця з психічного здоров’я. Вона може свідчити про перші симптоми психічного розладу.

Крім того, треба звернутись до сімейного лікаря, оскільки її симптоми можуть свідчити про інші проблеми зі здоров’ям.

Як боротися зі стресом

У повсякденному житті людину супроводжують складні ситуації, через що вона може страждати від стресу.

Важливо, аби він не став хронічним.

Детальніше про те, як боротися зі стресом, читайте на нашому сайті.