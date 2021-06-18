Вчені з Каролинського університету США в ході дослідження показали зв’язок між грудним молоком, корисними кишковими бактеріями і розвитком імунної системи.

Результати засновані на спостереженні за 208 грудними немовлятами, що народилися в лікарні університету в період з 2014 по 2019 роки.

Дослідники вивчали, як імунна система новонароджених адаптується і формується під впливом багатьох бактерій, вірусів, поживних речовин та інших факторів навколишнього середовища, які впливають на дитину протягом перших кількох місяців життя.

– Можливе застосування наших результатів – превентивний метод зниження ризику алергії, астми і аутоімунних захворювань в більш пізньому віці, – зазначає педіатр Петтер Бродін.

Давно відомо, що ризик розвитку таких патологій, як астма, діабет 1 типу, аутоімунні розлади багато в чому визначається подіями раннього віку. Наприклад, існує взаємозв’язок між раннім застосуванням антибіотиків і підвищеним ризиком астми. Також відомо, що грудне вигодовування захищає від більшості цих розладів.

В ході наукової роботи з’ясувалося, що у немовлят, які перебували на грудному вигодовуванні і отримували додаткові біфідобактерії, було менше запалень в крові і кишечнику. У той час, як саме кишечник з його насиченій мікрофлорою є ключовим фактором у формуванні імунної системи всього організму.

До слова, більш ранні дослідження показали, що біфідобактерії поширені серед дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні, в країнах з низькою захворюваністю на аутоімунні розлади.

У найближчих планах вчені – новий експеримент з використанням бактеріального заміщення. Його мета – побачити способи допомогти всім немовлятам мати більш здоровий імунологічний початок життя.

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