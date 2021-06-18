У Чорному морі зафіксували токсичну бактерію – Aphanizomenon flos-aquae. Зміни у воді спровокували значні опади.

Aphanizomenon flos-aquae – є пріснувато-солонуватоводним видом ціанобактерій. Внаслідок масового розвитку утворює щільні поверхневі скупчення і починається “цвітіння” води.

За словами лікаря-інфекціоніста Фаллахі Нуржахан, для розвитку цієї бактерії ідеальними умовами є: тепла та сонячна погода, застояна вода або дуже повільна течія, велика кількість поживних речовин (наприклад, на ділянці скидання стічних вод).

– Aphanizomenon flos-aquae має як токсичні, так і нетоксичні форми. Токсичні форми Aphanizomenon flos-aquae здатні синтезувати афлатоксини. Вони складаються з суміші неосакситоксину (90 %) і сакситоксину (10%), – зазначила вона.

Інфекціоніст стверджує, що їх токсичність може проявлятися під час активного розвитку. Токсична дія синьо-зелених водоростей проявляється в масовій загибелі гідробіонтів, водоплавної птиці та домашніх тварин.

– У людини під час отруєння токсинами цих водоростей розвивається алергія, кон’юнктивіт та харчова інтоксикація, – додала спеціаліст.

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