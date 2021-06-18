Вчені вже готуються до можливої наступної пандемії Covid-19, слідуючи семирічній схемі з 2004 року. Таким чином хвиля масових заражень може обрушитися на світ в 2028 році.
Виходячи з цього співробітники Медичної школи ім. Файнберга Північно-Західного університету визначили для себе нову мету – створити ліки для лікування SARS-CoV-2, які також можуть бути ефективним проти нових штамів Covid-19.
– Не дай Бог нам це знадобиться, але ми будемо готові, – заявила професор мікробіології-імунології Карла Сатчелл.
Вона зазначила, що ідея полягає в тому, що ці ліки мають працювати саме на ранній стадії зараження.
Команда дослідників виявила секретний ідентифікатор, який допомагає вірусу сховатися від імунної системи. Це досить специфічна для Covid-19 кишеня в білку nsp16, який пов’язує вірусний геномний фрагмент, утримуваний іоном металу. Ось цей фрагмент і використовується коронавірусом як шаблон для всіх вірусних будівельних блоків.
В цьому розумінні і бачиться потенціал для створення ліків, які, зайнявши місце в кишені, блокують доступ коронавіруса до білка з метою подальшого розмноження.
Вчені припускають, що такі ліки будуть частиною лікувального коктейлю для пацієнтів на ранній стадії Covid-захворювання.
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