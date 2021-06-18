Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підписав указ, який визначає процедуру видавання цифрового паспорта вакцинації проти Covid-19.

Такий крок зможе полегшити організацію громадських заходів у державі та подорожі до інших країн.

Цифрові Covid-паспорти почнуть видавати громадянам з 1 липня. Сертифікати також діятимуть у всіх країнах-членах Європейського союзу.

За необхідності документ можна буде отримати поштою, а також попросити у сімейного лікаря або в аптеці за наявності медичної карти.

У Covid-сертифікатах буде сканований QR-код. Паспорт вакцинації буде доступний декількома мовами, серед яких італійська, англійська, французька та німецька.

З 1 червня сім країн Євросоюзу вже почали видавати цифрові сертифікати вакцинації від Covid-19. Цей документ дозволить подорожувати в країнах-членах ЄС.

Іноземці також зможуть отримати паспорт вакцинації, проте їм потрібно надати негативний результат тесту на коронавірус або довідку про імунізацію. Рішення про надання документа залежатиме від кожної окремої держави-члена Євросоюзу.

Джерело: Уряд Італії