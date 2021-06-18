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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Україні може бути новий спалах Covid-19 – Ляшко

Виктор Ляшко

В Україні існує потенційна загроза нового спалаху Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко журналістам під час брифінгу.

– Чи загрожує нам новий спалах? Потенційно така загроза існує, тому розслаблятися не час, – зазначив він.

Ляшко додав, що у країні вже зафіксували близько 12 тис. мутацій коронавірусної хвороби, а деякі з них є особливо небезпечними, адже змінили властивості вірусу.

Зростання кількості заражень новими штамами Covid-19 вже спостерігається у Великій Британії та Російській Федерації. Це викликає занепокоєння.

– Проте зараз ми бачимо значне зниження захворюваності у світі. Раніше 800-900 тис. випадків фіксували, а зараз 300-350 тис. випадків, – каже він.

За словами міністра, послаблення карантинних обмежень в Україні пов’язане переходом країни до зеленої зони та спрямоване на запобігання “пандемічної втоми”.

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Влітку МОЗ продовжує готуватися до потенційного нового спалаху інфекції. Зокрема забезпечує лікарні централізованою подачею кисню.

Українські вчені занепокоєні такою ситуацією з поширенням нових штамів Covid-19 у Росії та Великій Британії, тому радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється цей штам.

Джерело: Укрінформ

Фото: УНІАН

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