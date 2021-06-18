В Україні існує потенційна загроза нового спалаху Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко журналістам під час брифінгу.

– Чи загрожує нам новий спалах? Потенційно така загроза існує, тому розслаблятися не час, – зазначив він.

Ляшко додав, що у країні вже зафіксували близько 12 тис. мутацій коронавірусної хвороби, а деякі з них є особливо небезпечними, адже змінили властивості вірусу.

Зростання кількості заражень новими штамами Covid-19 вже спостерігається у Великій Британії та Російській Федерації. Це викликає занепокоєння.

– Проте зараз ми бачимо значне зниження захворюваності у світі. Раніше 800-900 тис. випадків фіксували, а зараз 300-350 тис. випадків, – каже він.

За словами міністра, послаблення карантинних обмежень в Україні пов’язане переходом країни до зеленої зони та спрямоване на запобігання “пандемічної втоми”.

Влітку МОЗ продовжує готуватися до потенційного нового спалаху інфекції. Зокрема забезпечує лікарні централізованою подачею кисню.

Українські вчені занепокоєні такою ситуацією з поширенням нових штамів Covid-19 у Росії та Великій Британії, тому радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється цей штам.