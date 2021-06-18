З 18 червня 2021 року у Великій Британії відкривається вакцинація проти коронавірусу для всіх громадян старше 18 років.

Влада країни закликає усіх охочих пройти імунізацію.

– Запропонувати всім дорослим укол менш ніж через 200 днів після запуску програми – одне з найбільших колективних досягнень нашої країни, – зазначив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

У Британії роблять щеплення від коронавірусу уже півроку.

Імунізація проходить вакцинами від Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

Вакцинація в світі

Передові країни світу почали вакцинувати своїх громадян з грудня 2020 року. Україна доєдналася до цього процесу у лютому 2021-ого.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали понад 1,6 млн громадян.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NHS