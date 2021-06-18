Команда Lero, світового лідера досліджень в галузі охорони здоров’я, заявила, що відеоігри можна використовувати там, де звичайні методи лікування недоступні через вартість або місце розташування, або як доповнення до традиційних терапевтичних методів лікування депресії і тривоги.

– Загальна доступність та поширеність комерційних відеоігор у сучасному суспільстві позиціонує їх як безцінний засіб охоплення людей з розладами психічного здоров’я, незалежно від віку та статі, та з обмеженим доступом до охорони психічного здоров’я, особливо актуального під час пандемії Covid-19, – сказав доктор Кемпбелл, що очолив групу дослідників.

Його колега Магдалена Коваль пояснила, що відеоігри віртуальної реальності мають великий потенціал у лікуванні проблем психічного здоров’я.

Вони добре підходять для впровадження когнітивних поведінкових методів лікування депресії та тривожних розладів у майбутньому.

Враховуючи захоплюючий характер технології VR та керованість віртуального середовища, вона може бути придатною для використання в експозиційній терапії.

У Львові вперше в Україні медики центру серця і судин провели оперативне втручання з передопераційним моделюванням за допомогою методики вiртуальної реальності.

Джерело: Еdexlive