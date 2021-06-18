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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

ВООЗ може заборонити жінкам дітородного віку алкоголь – стратегія

ВООЗ може заборонити жінкам дітородного віку алкоголь – стратегія

Всесвітня організація охорони здоров’я проаналізувала вплив алкоголю на жінок дітородного віку.

За даними, опублікованими у першому проекті Глобального плану дій щодо боротьби з алкоголем на 2022-2030 роки, зазначено, що вживання жінкою спиртного до і під час вагітності підвищує ризик розвитку внутрішньоутробних захворювань і порушень у плоду.

У майбутньому це може впливати на фізичне і психічне здоров’я дитини, її поведінку і здібності у навчанні.

На думку представників організації, через це найбезпечнішою і раціональною стратегією буде повна відмова жінок дітородного віку від алкоголю.

Чи можна пити алкоголь вагітним

Науковці заявляють, що вживання жінкою алкоголю під час виношування дитини впливає на плід.

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Після народження у дитини можуть бути проблеми із зовнішністю, зростом, слухом і зором. Потім до них додадуться проблеми з навчанням, пам’яттю, увагою, спілкуванням.

Детальніше про вплив алкоголю на вагітних читайте на нашому сайті.

Джерело: ВООЗ

Фото: Pixabay

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