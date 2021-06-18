Як може змінитися графік роботи у центрі вакцинації у Києві

У Києві можуть змінити режим роботи центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко під час брифінгу 18 червня.

Він зазначив, що це пов’язане з тим, що у минулі вихідні кількість охочих щепитися зменшувалася після обіду. Також медичні працівники мають перепочити.

– Крім того, місто хоче протестувати роботу центру масової вакцинації саме в будні, щоб з’ясувати доцільність його роботи протягом усього тижня, – сказав Кличко.

Центр вакцинації у столиці працюватиме в суботу, 19 червня, до 14.00. Людей, у яких є декларація з сімейним лікарем, щеплюватимуть 5-7 хвилин.

– Киян, зареєстрованих у Дії та внесених у листки очікування закладів охорони здоров’я, щеплюватимуть у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста, – додав він.

Вакцинація в Україні

За добу 17 червня 2021 року в Україні 81 713 людей щеплено проти Covid-19. Першу дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані – 23 743 людини.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 989 398 щеплень.

Детальніше про статистику вакцинації в Україні – читайте у матеріалі.