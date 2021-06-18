Аналізи підтвердили ботулізм у двох мешканців Запоріжжя, які 14 червня вживали в’ялену рибу.

Чоловіка та жінку 15 червня госпіталізували до відділення реанімації Запорізької обласної клінічної лікарні з характерними для ботулізму клінічними проявами.

Нині обоє знаходяться у тяжкому стані – без свідомості і не контактні.

Фахівці Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я під час епідеміологічного розслідування встановили, що постраждалі 14 червня їли в’яленого ляща, придбаного в одній із торгівельних мереж міста.

Ботуліз – гостре інфекційно-токсичне захворювання, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в’ялені м’ясні та рибні вироби.

Проте, споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність у ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.