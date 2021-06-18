Цього року в Україні запустять проект про будівництво лікарень нового формату. Вони відповідатимуть рівню провідних європейських медичних установ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час під час виступу, приуроченого до Дня медика, який святкуватимуть в Україні 20 червня 2021 року.

– Одним із кроків на шляху до якісної медицини стане наш новий проект – запуск лікарень нового, якісно іншого формату, за найкращими світовими стандартами. Лікарні однаково комфортні як для пацієнта, так і для лікаря. Ми розпочинаємо цей проект вже цього року з обласних клінічних і дитячих лікарень, які мають відповідати рівню європейських клінік, – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що йдеться не тільки про лікарні столиці, але й про міста-мільнонники. Цей проект планують реалізувати у кожній області України. За його словами, нові заклади мають стати прикладом якості та основою для подальшого оновлення всіх лікарень у країні.

Крім цього, в Україні продовжують програму Велике будівництво, під час якого вже зробили 33 лікарні та 260 сільських амбулаторій. До кінця 2021 року планують ще 30 медичних закладів та 340 сільських амбулаторій, а також 200 сучасних приймальних відділень в усіх регіонах.

Також президент підписав указ про підвищення рівня мінімальної заробітної плати для медичних працівників. Це буде не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента