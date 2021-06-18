Що таке астма та що спричиняє її виникнення?
Астма – хронічне запальне захворювання дихальних шляхів (бронхів). Хронічне запалення призводить до гіпереактивності бронхів (тобто бронхи спазмуються та звужуються під впливом факторів зовнішнього середовища), їхня слизова оболонка набрякає, що утруднює рух повітря.
– Основну роль у розвитку астми відіграє спадковість. Але це не одна причина. У тому, чи виникне астма, важливу роль також відіграє вплив зовнішніх факторів (куріння, забруднення повітря, інфекції, алергени тощо). Існує міф, що астму можна перерости, насправді – це не так, – зазначила лікар.
Симптоми астми можуть зникати у дорослому віці, але здатні знову проявитися у будь-який період життя.
Симптоми та ознаки астми
- задишка;
- хрипи у грудях;
- кашель.
Симптоми виникають, як правило, у ранкові години, але можуть також виникати при фізичному навантаженні, під час дії алергенів, інфекцій або стресу.
Діагностика
Для діагностики захворювання лікар проводить аускультацію (вислуховування) легень та направляє пацієнта на спірометрію. Цей метод є золотим стандартом у діагностиці астми. Ніякі аналізи крові, тести на алергію чи рентген легень не дають достовірної відповіді.
Спірометрія – це метод оцінки функції зовнішнього дихання, тобто – як працюють бронхи і легені. Пацієнт видихає повітря в апарат, який розраховує, як воно проходить через бронхи різного діаметру, чи немає звуження бронхів, визначає об’єм легень тощо. Після цього пацієнт вдихає препарат, що розширює бронхи, і вимірювання проводять повторно. Характерною особливістю астми є зворотність звуження бронхів.
Лікування
У підході до лікування астми важливо досягти двох цілей:
- контроль симптомів (зменшити їхню інтенсивність та частоту);
- знизити майбутні ризики (зберегти легені у стані функціонування).
– Найголовніше у лікуванні астми – це активне залучення у процес самого пацієнта, його навчання. Для цього ми детально розповідаємо пацієнту про механізми розвитку астми, фактори, що можуть викликати загострення, як діяти у випадку загострення, як правильно користуватись інгалятором, від яких звичок потрібно відмовитись, – перераховує терапевт.
Кожному пацієнту визначають стадію астми: інтермітуюча, легка персистуюча, середня персистуюча, важка персистуюча. Залежно від стадії добирають лікування.
Основними препаратами для лікування є інгаляційні гормони (глюкокортикоїди), які пацієнт вдихає через спеціальний інгалятор. Їх слід застосовувати тільки за призначенням лікаря.
– Раніше пацієнти з інтермітуючою астмою отримували лише препарати для короткотривалого розширення бронхів за потреби (бета-агоністи короткої дії). Зараз цю стратегію переглянули. GINA (глобальна ініціатива у боротьбі з астмою) рекомендує для лікування такої стадії астми обов’язково застосовувати гормони, – додала вона.
Навіть під час початкової стадії астми хронічне запалення бронхів є, і його потрібно лікувати гормонами. Для інших стадій можуть використовуватись поєднання інгаляційних гормонів та препаратів для розширення бронхів (бета-агоністи тривалої дії, М-холіноблокатори). Можуть додавати теофіліни, модифікатори лейкотрієнів та таблетовані гормони.
Для лікування загострення астми використовуються препарати для розширення бронхів короткої дії, модифікатори лейкотрієнів, теофіліни разом з основним лікуванням.
Що заборонено робити під час астми?
- пропускати щоденний прийом препарату;
- палити;
- постійно перебувати в одному приміщенні з підтвердженими алергенами (часто пацієнтам важко розлучитися з домашніми тваринами);
- відмовлятись від вакцинації;
- займатись самолікуванням;
- мало рухатись та набирати зайву вагу;
- нервувати.
Профілактика
За словами Бешкеєвої, астму можуть провокувати різноманітні фактори. Для профілактики нападів слід дотримуватися таких правил:
- регулярне вологе прибирання вдома;
- зволоження повітря (в деяких випадках – і його фільтрування);
- обмежене використання побутової хімії;
- за наявності алергічних проявів – уникати контакту з алергеном, за потреби пройти алерген-специфічну імунотерапію;
- регулярна фізична активність;
- перед фізичним навантаженням, виходом на холодне повітря за потреби – інгаляція препаратом для розширення бронхів короткої дії (бета-агоніст);
- для дорослих – відмова від куріння;
- уникати стресів;
- у разі ожиріння – зниження ваги;
- обов’язкова вакцинація від пневмококової інфекції та грипу (щороку);
- обов’язково консультуватися з лікарем щодо приймання будь-яких препаратів.