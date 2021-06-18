У підході до лікування астми важливо досягти двох цілей:

контроль симптомів (зменшити їхню інтенсивність та частоту);

знизити майбутні ризики (зберегти легені у стані функціонування).

– Найголовніше у лікуванні астми – це активне залучення у процес самого пацієнта, його навчання. Для цього ми детально розповідаємо пацієнту про механізми розвитку астми, фактори, що можуть викликати загострення, як діяти у випадку загострення, як правильно користуватись інгалятором, від яких звичок потрібно відмовитись, – перераховує терапевт.

Кожному пацієнту визначають стадію астми: інтермітуюча, легка персистуюча, середня персистуюча, важка персистуюча. Залежно від стадії добирають лікування.

Основними препаратами для лікування є інгаляційні гормони (глюкокортикоїди), які пацієнт вдихає через спеціальний інгалятор. Їх слід застосовувати тільки за призначенням лікаря.

– Раніше пацієнти з інтермітуючою астмою отримували лише препарати для короткотривалого розширення бронхів за потреби (бета-агоністи короткої дії). Зараз цю стратегію переглянули. GINA (глобальна ініціатива у боротьбі з астмою) рекомендує для лікування такої стадії астми обов’язково застосовувати гормони, – додала вона.

Навіть під час початкової стадії астми хронічне запалення бронхів є, і його потрібно лікувати гормонами. Для інших стадій можуть використовуватись поєднання інгаляційних гормонів та препаратів для розширення бронхів (бета-агоністи тривалої дії, М-холіноблокатори). Можуть додавати теофіліни, модифікатори лейкотрієнів та таблетовані гормони.

Для лікування загострення астми використовуються препарати для розширення бронхів короткої дії, модифікатори лейкотрієнів, теофіліни разом з основним лікуванням.