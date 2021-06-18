Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 18 червня 2021

Коронавірус продовжує поширюватися у різних країнах. За весь час пандемії, станом на 18 червня у світі зафіксували 178,3 млн випадків Covid-19. В Україні за добу зменшилась кількість нових випадків, у порівнянні з минулими днями.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 18 червня зафіксували менше тисячі нових випадків коронавірусної хвороби – 967. Побороти хворобу вдалося 2 312 особам. Водночас від ускладнень, які викликав вірус, померли 50 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (60), Київській (54), Дніпропетровській (50) та Черкаській областях (46)

Україна залишається у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є загроза нового спалаху коронавірусної хвороби.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували у Бразилії (74 тис.), Індії (62 тис.), Колумбії (29 тис.), Аргентині (23 тис.) та Росія (14 тис.).

В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія. Україна серед країн світу займає 44 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – сьоме.

Загроза нового штаму для України та паспорти вакцинації: Covid-новини 18 червня / 2 фотографии

У Великій Британії кількість нових хворих на Covid-19 перевищила 10 тис. за добу вперше майже за чотири місяці. Такий рівень захворюваності пов’язують з активним поширенням штам коронавірусу Дельта у країні.

Італія з 1 липня почне видавати Covid-паспорти повністю вакцинованим жителям. Також у країні розглядають можливість скасування вимоги про те, щоб люди носили захисні маски для обличчя на відкритому повітрі, оскільки кількість хворих знижується.

Саме штам Дельта активно поширюється у Росії. За останню добу там зафіксовано зростання захворюваності Covid-19 на 46%. Тільки у Москві за добу виявили 9 056 випадків. Українські вчені занепокоєні такою ситуацією і радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється цей штам.