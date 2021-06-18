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Людмила Грубник |

Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення рівня мінімальної заробітної плати для українських медичних працівників.

Про це він повідомив під час виступу, приуроченого до Дня медика, який святкуватимуть в Україні 20 червня 2021 року.

– Не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів, – зазначив Володимир Зеленський.

Окрім того, очільник держави наголосив на важливості роботи українських медиків.

За його словами, нині та у майбутньому цим фахівцям треба приділяти більше уваги, щоб компенсувати її брак протягом багатьох років.

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День медика в Україні

Професійне свято медиків в Україні відзначають вже понад 25 років.

Його було затверджено указом президента №281/94 від 3 червня 1994 року.

Детальніше про День медика 2021 читайте на нашому сайті.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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