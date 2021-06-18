Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення рівня мінімальної заробітної плати для українських медичних працівників.
Про це він повідомив під час виступу, приуроченого до Дня медика, який святкуватимуть в Україні 20 червня 2021 року.
– Не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів, – зазначив Володимир Зеленський.
Окрім того, очільник держави наголосив на важливості роботи українських медиків.
За його словами, нині та у майбутньому цим фахівцям треба приділяти більше уваги, щоб компенсувати її брак протягом багатьох років.
День медика в Україні
Професійне свято медиків в Україні відзначають вже понад 25 років.
Його було затверджено указом президента №281/94 від 3 червня 1994 року.
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