Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення рівня мінімальної заробітної плати для українських медичних працівників.

Про це він повідомив під час виступу, приуроченого до Дня медика, який святкуватимуть в Україні 20 червня 2021 року.

– Не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів, – зазначив Володимир Зеленський.

Окрім того, очільник держави наголосив на важливості роботи українських медиків.

За його словами, нині та у майбутньому цим фахівцям треба приділяти більше уваги, щоб компенсувати її брак протягом багатьох років.

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День медика в Україні

Професійне свято медиків в Україні відзначають вже понад 25 років.

Його було затверджено указом президента №281/94 від 3 червня 1994 року.

Детальніше про День медика 2021 читайте на нашому сайті.