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Юлія Захарченко |

Індійський штам Covid-19 стає домінантним у світі – ВООЗ

коронавірус

Індійський штам коронавірусу Дельта стає домінантним видом цього захворювання у всьому світі, заявила у п’ятницю головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан.

На її думку, це сталося через інфекційність цього штаму Covid-19. Дані досліджень свідчать, що Дельта приблизно на 60% заразливіший, ніж Альфа – вид коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії.

Вона також повідомила, що науковцям потрібно більше даних про цей варіант, зокрема про його вплив на ефективність вакцин проти Covid-19.

У середу ВООЗ повідомила, що вид Дельта поширився у понад 80 країнах. Індійський штам Covid-19 продовжує мутувати за мірою поширення у всьому світі.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, наразі він становить близько 10% всіх нових випадків у Сполучених Штатах, порівнюючи з 6% минулого тижня. Також близько 60% нових випадків коронавірусу в Великій Британії – саме варіантом Дельта.

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Представники ВООЗ заявили, що з’явилися повідомлення про те, що Дельта також має більш серйозні симптоми, але для підтвердження цих висновків необхідні додаткові дослідження.

Джерело: CNBC

Фото: Depositphotos

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