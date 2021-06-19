Індійський штам коронавірусу Дельта стає домінантним видом цього захворювання у всьому світі, заявила у п’ятницю головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан.

На її думку, це сталося через інфекційність цього штаму Covid-19. Дані досліджень свідчать, що Дельта приблизно на 60% заразливіший, ніж Альфа – вид коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії.

Вона також повідомила, що науковцям потрібно більше даних про цей варіант, зокрема про його вплив на ефективність вакцин проти Covid-19.

У середу ВООЗ повідомила, що вид Дельта поширився у понад 80 країнах. Індійський штам Covid-19 продовжує мутувати за мірою поширення у всьому світі.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, наразі він становить близько 10% всіх нових випадків у Сполучених Штатах, порівнюючи з 6% минулого тижня. Також близько 60% нових випадків коронавірусу в Великій Британії – саме варіантом Дельта.

Представники ВООЗ заявили, що з’явилися повідомлення про те, що Дельта також має більш серйозні симптоми, але для підтвердження цих висновків необхідні додаткові дослідження.

Джерело: CNBC