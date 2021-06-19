Київ станом на ранок суботи, 19 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

За минулу добу в Києві від коронавірусу померли три людини (всього 5 171), 25 хворих Covid-19 госпіталізовані, ще 26 госпіталізовані з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.

Захворіли 123 жінки від 19 до 81 року, 75 чоловіків від 18 до 92 років, 2 дівчинки 10 і 17 років, а також 2 хлопчика 12 і 16 років.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в Дарницькому (50), Дніпровському (25) і в Святошинському (22) районах.

– 202 підтверджених випадки захворювання COVID-19 (всього 212 097), – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у стаціонарах столиці сьогодні лікуються 278 хворих на Covid-19, 174 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 253 людини. Під апаратами ШВЛ – 8 пацієнтів.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: