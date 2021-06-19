Київ станом на ранок суботи, 19 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.
За минулу добу в Києві від коронавірусу померли три людини (всього 5 171), 25 хворих Covid-19 госпіталізовані, ще 26 госпіталізовані з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.
Захворіли 123 жінки від 19 до 81 року, 75 чоловіків від 18 до 92 років, 2 дівчинки 10 і 17 років, а також 2 хлопчика 12 і 16 років.
Найбільше випадків захворювання зафіксували в Дарницькому (50), Дніпровському (25) і в Святошинському (22) районах.
– 202 підтверджених випадки захворювання COVID-19 (всього 212 097), – зазначив мер Києва Віталій Кличко.
Загалом у стаціонарах столиці сьогодні лікуються 278 хворих на Covid-19, 174 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 253 людини. Під апаратами ШВЛ – 8 пацієнтів.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.