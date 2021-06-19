Влітку сонце досить агресивне, тож важливо захищати шкіру за допомогою сонцезахисних кремів. Водночас, щоб не завдати шкоди здоров’ю, до їх вибору слід підходити серйозно та купувати лише безпечну косметику.

Разом із дерматологом Наталією Подколзіною Факти ICTV розібралися, які сонцезахисні креми є на полицях українських магазинів і аптек, а також, як їх обирати.

Фільтри сонцезахисних кремів

Головним компонентом сонцезахисного крему є чинна речовина, за допомогою якої шкіра захищається від сонця. Її називають фільтром.

Нині існують два види фільтрів – фізичні (мінеральні) та хімічні (синтетичні).

Фізичні фільтри

Фізичні (мінеральні) фільтри – речовини мінерального походження. Сюди належать оксид цинку і діоксид титану.

– Це – непрозорі білі пігменти, вони не проникають до шкіри, а “лежать” на поверхні, відбиваючи промені, і добре переносяться навіть людьми з чутливою шкірою. Тому їх вважають безпечнішими і використовують навіть у дитячих сонцезахисних засобах, – говорить Наталія Подколзіна.

Переваги:

безпека;

починають діяти одразу після нанесення.

Недоліки:

щільність.

Хімічні фільтри

Хімічні (синтетичні) фільтри – речовини синтетичного походження. Сюди належать Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB), тіносорб-С (tinosorb S), тіносорб-М (tinosorb M), мексоріл (mexoryl SX), октокрилен, авобензол.

Вони менш безпечні, є низка навіть досить небезпечних, добре поглинаються шкірою, легкі за текстурою, проте підходять далеко не всім.

– Найбезпечніший синтетичний фільтр нового покоління і перший дозволений до використання на ринку Європи – DHHB. Відносно безпечними вважаються тіносорб-С (tinosorb S), тіносорб-М (tinosorb M), мексоріл (mexoryl SX). Водночас небезпечними є октокрилен, авобензол, – додає дерматолог.

Переваги:

комфорт через більш легку текстуру.

Недоліки:

небезпечність деяких фільтрів;

поглинаються шкірою.

– Найбільша різниця між ними – у специфіці їхньої роботи. Фізичні – відображають, хімічні – поглинають ультрафіолетові промені і переводять їх у теплу енергію. Перші не поглинаються шкірою, другі – всмоктуються, через що можуть впливати на ендокринну систему, – пояснює фахівець.

Креми з якими фільтрами краще використовувати

Краще надавати перевагу сонцезахисним кремам із мінеральними фільтрами, проте іноді доречно використовувати змішані.

– Для обличчя можна використовувати змішані. Чому змішані? Тому що фізичні фільтри дуже щільні. На морі це доречно, але в Україні важливий ще й комфорт. Хімічні фільтри мають більш легку структуру, – каже Наталія Подколзіна.

Водночас для тіла можна використовувати лише фізичний, він щільний, жирний, але це не зашкодить шкірі.

Як правильно використовувати креми із різними фільтрами

Є різниця у використанні сонцезахисних кремів з фізичними та хімічними фільтрами.

– Засіб з хімічним фільтром потрібно наносити за 20 хвилин до виходу, адже він має проникнути до шкіри. Крем з фізичним фільтром можна наносити в останню мить, він одразу починає працювати, – пояснює фахівець.

Як підібрати крем за типом шкіри

Щодо типу шкіри немає рекомендацій з підбору засобів із певним фільтром. Тут більше потрібно орієнтуватися на текстуру крему.

– Для жирної шкіри краще використовувати молочко, емульсії, вони не такі щільні, і дають шкірі дихати. Людям із сухою шкірою можна використовувати й більш жирні креми, – коментує Наталія Подколзіна.

Сонцезахисні креми для дітей

Дітям не рекомендуються засоби з хімічними фільтрами.

– Бажано використовувати дитячі креми з мінеральними фільтрами. Так, вони важчі і не так приємно пахнуть, але вони 100% безпечні, – каже дерматолог.

Ринок в Україні

В Україні є сонцезахисні креми різних виробників. З одного боку, це добре, тому що вибір різноманітний, з іншого – погано, адже можна купити неякісну продукцію.

На які країни-виробники орієнтуватися:

Австралія;

Японія;

Європа (Франція, Німеччина);

США.

– Перші у світі за якістю SPF – це австралійці. У них змішані фільтри. На другому місці – японці із прогресивними технологіями. Потім – європейці, лише тоді – американці. В американських кремах можуть зустрічатися небезпечні хімічні фільтри. У них проблема з реєстрацією чинних речовин, вона тягнеться довго, – пояснює Наталія Подколзіна.

Як обирати сонцезахисний крем

Під час вибору засобу, за словами фахівця, потрібно орієнтуватися на три головних критерія:

склад і чинна речовина;

рік виробництва (термін придатності);

текстура.

Чи потрібен крем від засмаги

Цей засіб необхідно використовувати усім, хто не хоче, щоб його шкіра старішала під впливом сонячних променів.

Також крем рятує від опіків.

Детальніше про використання крему від засмаги читайте на нашому сайті.

Фото: Наталія Подколзіна, Pixabay